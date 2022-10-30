Эрик 2Drots о погоде: «Я надеялся, что лига позаботится. Хотя бы матчи в Краснодаре проведут»
Полузащитник 2Drots Эрик высказался о погоде на матче 7-го тура Winline Медиалиги против FIght Nights (0:0).
– Как тебе погода?
– ######### погода.
– Прикинь, так еще два тура играть.
– #####, я надеялся, на самом деле, что лига позаботится об этом. Хотя бы матчи в Краснодаре проведут. Посмотри, просто – каток.
– Пушки обещали подвезти к следующему туру.
– Обещали пушки? У нас пушка в только в штанах у Алекса Месси. Единственная пушка.
– Это вырежем.
– (Смеется), – сказал Эрик в интервью телеграм-каналу Sugar FIFA.
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