Эрик 2Drots о погоде: «Я надеялся, что лига позаботится. Хотя бы матчи в Краснодаре проведут»

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Полузащитник 2Drots Эрик высказался о погоде на матче 7-го тура Winline Медиалиги против FIght Nights (0:0). 

– Как тебе погода?

– ######### погода.

– Прикинь, так еще два тура играть.

– #####, я надеялся, на самом деле, что лига позаботится об этом. Хотя бы матчи в Краснодаре проведут. Посмотри, просто – каток. 

– Пушки обещали подвезти к следующему туру.

– Обещали пушки? У нас пушка в только в штанах у Алекса Месси. Единственная пушка.

– Это вырежем.

– (Смеется), – сказал Эрик в интервью телеграм-каналу Sugar FIFA.

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