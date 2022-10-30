Эрик 2Drots о погоде: «Я надеялся, что лига позаботится. Хотя бы матчи в Краснодаре проведут»

Полузащитник 2Drots Эрик высказался о погоде на матче 7-го тура Winline Медиалиги против (0:0).

– Как тебе погода?

– ######### погода.

– Прикинь, так еще два тура играть.

– #####, я надеялся, на самом деле, что лига позаботится об этом. Хотя бы матчи в Краснодаре проведут. Посмотри, просто – каток.

– Пушки обещали подвезти к следующему туру.

– Обещали пушки? У нас пушка в только в штанах у Алекса Месси. Единственная пушка.

– Это вырежем.

– (Смеется), – сказал Эрик в интервью телеграм-каналу Sugar FIFA.