Тренер 2Drots Кузнецов: «Крапивников наказан. За все надо платить»

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Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал, почему не выпустил на поле Крапа в матче 7-го тура Winline Медиалиги против Fight Nights (0:0).

– Крапивников наказан. Он не пришел на челлендж и не пришел на тренировку. За все надо платить.

– А могли и в угол поставить.

– В угол поставим в следующий раз. Ему надо взрослеть. Ну не хочешь, зачем ты мучаешь себя и нас? Не хочешь – не надо, – сказал главный тренер 2Drots, – сказал Кузнецов в послематчевом флэш-интервью.

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