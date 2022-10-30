Тренер 2Drots Кузнецов: «Крапивников наказан. За все надо платить»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал, почему не выпустил на поле в матче 7-го тура Winline Медиалиги против (0:0).

– Крапивников наказан. Он не пришел на челлендж и не пришел на тренировку. За все надо платить.

– А могли и в угол поставить.

– В угол поставим в следующий раз. Ему надо взрослеть. Ну не хочешь, зачем ты мучаешь себя и нас? Не хочешь – не надо, – сказал главный тренер 2Drots, – сказал Кузнецов в послематчевом флэш-интервью.