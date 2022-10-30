«Сахалинец» сыграет в третьем сезоне Winline Медиалиги

Администратор «Сахалинца» Сергей Брейн рассказал о создании медийной команды клуба и участии ее в третьем сезоне Winline Медиалиги.

– «Сахалинец уже 100% в третьем Winline МФЛ, да?

– Да, все. Мы этот вопрос обсудили, уже подтвердили, скоро официально заявим об этом. Я думаю, в середине ноября.

Постепенно будем говорить о трансферах. О медийных игроках. У нас будут сюрпризы, но сейчас не хочется анонсировать. Многие команды: «У нас этот, тот будет». Мы просто хотим хороший коллектив выстроить, чтобы все приходили и болели за нас.

– Основная команда будет переформировываться?

– Нет, у нас остается команда во Второй лиге. Возможно, мы поднимемся в ФНЛ. Потому что мы сейчас очень хорошо идем, в шестерку уже зашли. Мы будем продолжать участвовать и бороться за первое место и выход в ФНЛ.

Команда в ФНЛ-2 в любом случае будет в следующем году. И в следующем году у нас будет медийная команда. То есть у нас будет два проекта, которые мы будем вести и не видим никаких проблем в этом.

Интересная история. Это первый клуб в России, который будет иметь и медийную команду и команду во Второй лиге. Если даже сравнивать нас с «Родиной Медиа», то у нас будет сквозная заявка, и игроки по желанию главного тренера из Второй лиги смогут участвовать в медийных матчах.

С организаторами этот вопрос обсудили и 5 человек мы спокойно можем брать. При этом, это будет ротация, популяризация игроков. Будет прикольно смотреться. У «Родины Медиа» такого нет, у них отдельная команда во Второй лиге, в Первой лиге, в КФК и медийная команда тоже. А у нас будет все совмещено. Это очень хорошая история. Это первая история, которая в медийном футболе именно такая, – сказал Брейн в интервью телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».