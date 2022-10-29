Технический директор Медиалиги о Грине: «Перед сезоном сказали: проявляй себя – статус изменится! Он из этой категории»

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава прокомментировал присвоение медийного статуса защитнику Грине.

«По вопросу Грини и его статуса. Перед сезоном с «На Спорте», как и со всеми командами второго сезона, мы обсуждали статусы медиа игроков. Были железные игроки, были и те, кто получил статус авансом (в каждой команде такие есть, большинство получили такие статусы перед сезоном), были те, кому мы сказали: проявляй себя, и в трансферное окно, статус изменится!

Гриня как раз из этой категории. После ухода из «НС» Саши и Димы (Текилы и Дмитрия Тарасова – прим. Sports) именно Гриня сейчас является лицом и самым узнаваемым [игроком] (прости Олег) из команды «На Спорте». Самый яркий игрок на поле, звезда сериала, на всех конференциях, съемках, активен в сети и т.д.

Именно этого мы и хотим, чтобы игроки, которые имеют хорошую платформу в виде турнира комплексно везде развивались!» – написал Кортава в своем телеграм-канале «Кортава | Дела футбольные».