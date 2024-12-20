«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
Николай Комличенко сравнил Медиалигу с поп-ММА.
– Многие отмечают открытость Медиалиги. В профессиональном футболе такого нет.
– Блин, как общаются. Видел нарезки: мат-перемат. Стоят на бровке чуть ли не 500 человек! Чуть ли не подножки делают. Кто-то подрался. Это точно не красит футбол. Его становится мало.
– Какой-то поп-MMA?
– Типа того. Превращают футбол в какую-то поп-тусовку, где 500 человек стоят. Гол забили – выбежали на поле. Бегают с камерами. Может быть, в этом и суть. Кому-то нравится. Кто-то это принимает, а кто-то нет. Это нормально. Я рассматриваю это с точки зрения профессионала.
Мое мнение: Медиалига – это ваше и не надо думать, что вы можете любых обыграть, – сказал нападающий «Ростова».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Чемпионат»
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