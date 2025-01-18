Экс-защитник «Балтики» Дудиев о завершении карьеры: «Поеду в Москву, в Медиалигу»
– В начале января вы говорили: «Если будет достойное предложение зимой, то рассмотрю и задумаюсь». Получается, что такое не поступило?
– Да, именно так. Это уже не стоило того, чтобы не видеть семью и вдали заниматься своим любимым делом. Так что я решил закончить карьеру. Поеду в Москву, в Медиалигу. Себя футболиста еще не убил. Все равно хочется поиграть. Медиалига – это то, что мне надо на данный момент.
– Какая команда Медиалиги?
– На днях будет известно. Планы такие: играть в Медиалиге и параллельно заниматься агентской деятельностью.
– У вас уже есть какие-то клиенты?
– На днях один хороший футболист из ФНЛ должен подписать контракт, – сказал экс-защитник «Балтики».
11 января Дудиев объявил о завершении карьеры. Последним клубом 34-летнего защитника был саратовский «Сокол». Ранее Аслан выступал за «Мордовию», «Ротор», «Аланию» и другие.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий