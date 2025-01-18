Экс-защитник «Балтики» Дудиев о завершении карьеры: «Поеду в Москву, в Медиалигу»

Аслан Дудиев рассказал, чем займется после завершения карьеры.

– В начале января вы говорили: «Если будет достойное предложение зимой, то рассмотрю и задумаюсь». Получается, что такое не поступило?

– Да, именно так. Это уже не стоило того, чтобы не видеть семью и вдали заниматься своим любимым делом. Так что я решил закончить карьеру. Поеду в Москву, в Медиалигу. Себя футболиста еще не убил. Все равно хочется поиграть. Медиалига – это то, что мне надо на данный момент.

– Какая команда Медиалиги?

– На днях будет известно. Планы такие: играть в Медиалиге и параллельно заниматься агентской деятельностью.

– У вас уже есть какие-то клиенты?

– На днях один хороший футболист из ФНЛ должен подписать контракт, – сказал экс-защитник «Балтики».

11 января Дудиев объявил о завершении карьеры. Последним клубом 34-летнего защитника был саратовский «Сокол ». Ранее Аслан выступал за «Мордовию», «Ротор », «Аланию» и другие.