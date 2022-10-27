Watch TV опубликовал постер с поцелуем Уткина и Генича. Команда «Матч ТВ» сыграет с «Эгриси» в 7-м туре МФЛ

Теги Василий Уткин Константин Генич Матч ТВ Эгриси Медиалига Watch TV Медиафутбол

Watch TV опубликовал постер к предстоящему матчу против «Эгриси».

Команда комментаторов и ведущих «Матч ТВ» в 7-м туре Winline Медиалиги встретится с клубом Василия Уткина.

В своем телеграм-канале Watch TV опубликовал постер с целующимися Уткиным и Константином Геничем.

В 2019 году в социальных сетях распространились фото и видео поцелуя Уткина и Генича.

За год до этого у них случился конфликт, Генич тогда заявил: «Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь».

Изображение: телеграм-канал Watch TV

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