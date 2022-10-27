Антон Чужой затроллил Муру за просьбу отменить дисквалификацию

Нападающий «Амкала» Антон Чужой обратился к президенту Winline Медиалиги после заявления Муры из Reality.

«Николай Осипов!

Можно, пожалуйста, мне разрешить ####### всех и орать на судей, не получая за это карточки в матче, а то у меня спор с Германом на 100к», – написал Чужой у себя в телеграм-канале.

Защитник Reality Мура пропустит игру с «Амкалом» в 7-м туре МФЛ из-за перебора желтых карточек. Он попросил Осипова отменить его дисквалификацию.