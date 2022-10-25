Прокоп мог перейти в «Волгарь» летом

Полузащитник «Ботева» Прокоп мог перейти в «Волгарь» после успешного выступления за «Амкал» в Фонбет Кубке России.

Об этом сам 20-летний хавбек рассказал в шоу «Это медиафутбол, Бро».

Астраханский клуб выступает в Первой лиге и идет на седьмом месте в турнирной таблице после 15 туров.

Прокоп выбрал просмотр в болгарском клубе «Ботев» – успешно прошел его и подписал контракт.

Также, по словам игрока, перед началом второго сезона Winline Медиалиги предлагала ему контракт с более выгодными финансовыми условиями, чем он получил в Болгарии.