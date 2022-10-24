Кунья остается в Tamo Junto. Его хотел подписать Reality
Атакующий полузащитник Tamo Junto Кунья остается в клубе.
Reality проявлял интерес к игроку, но получил отказ. Клуб планировал развивать Кунью и в перспективе найти ему профессиональный клуб.
«Я очень сильно хотел Кунью, но Леха (Алексей Гуркин – прим. Sports.ru) мне отказал», – сказал босс Reality Фил Кострубов в видео на YouTube-канале Федос.
То, что Кунья остается в Tamo Junto он объявил на видео в телеграм-канале команды.
– Там пишут, что ты уходишь из Tamo Junto в другую команду. Можешь рассказать, где ты будешь играть в Медиалиге?
– «Только Tamo Junto», – ответил Кунья
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