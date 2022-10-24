Кунья остается в Tamo Junto. Его хотел подписать Reality

Атакующий полузащитник Tamo Junto Кунья остается в клубе.

Reality проявлял интерес к игроку, но получил отказ. Клуб планировал развивать Кунью и в перспективе найти ему профессиональный клуб.

«Я очень сильно хотел Кунью, но Леха (Алексей Гуркин – прим. Sports.ru) мне отказал», – сказал босс Reality Фил Кострубов в видео на YouTube-канале Федос.

То, что Кунья остается в Tamo Junto он объявил на видео в телеграм-канале команды.

– Там пишут, что ты уходишь из Tamo Junto в другую команду. Можешь рассказать, где ты будешь играть в Медиалиге?

– «Только Tamo Junto», – ответил Кунья