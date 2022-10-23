Турнирная таблица Медиалиги. «Родина Медиа» лидирует в группе А, «Наши Парни» – первые в группе Б

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Турнирная таблица Winline Медиалиги после 6-го тура.

В группе А на первом месте остается «Родина Медиа», обыгравшая «Броуков» (2:1). У нее 15 очков.

Для «БроукБойз» это первое поражение в чемпионате – они вторые. Замыкает тройку «На Спорте».

В группе Б на первое место с 11-ю очками вышли «Наши Парни». 

2-е место после ничьей c GOATS (1:1) за 2Drots – 10 очков.

Также 10 очков у SD Family, но у них на матч больше. Они замыкают топ-3. 

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