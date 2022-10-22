Райзен сообщил, что Тигиев выбыл на 3 недели из-за травмы
Президент «БроукБойз» Райзен рассказал о травме защитника команды Георгия Тигиева.
«Самая [большая] трагедия – это травма Тиги, как же сука обидно. Он только пришел в форму, залечил все, что беспокоило и опять выбывает на 3 недели.
Вы сами видели, в каком он порядке: человек технически супероснащен, так еще и с головой на поле. Такие как он и дают разницу в этой лиге.
Там, скорее всего, надрыв задней бедра, но, в теории, может и разрыв. Будем надеяться на лучшее», – написал Райзен в своем телеграм-канале RisenHAHA шport.
В конце первого тайма матча 6-го тура Winline Медиалиги «БроукБойз» – «Родина» (1:2) Георгий неудачно наступил на газон и упал. Тигиев сразу после этого был заменен.
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