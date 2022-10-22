Райзен сообщил, что Тигиев выбыл на 3 недели из-за травмы

Президент Райзен рассказал о травме защитника команды Георгия Тигиева.

«Самая [большая] трагедия – это травма Тиги, как же сука обидно. Он только пришел в форму, залечил все, что беспокоило и опять выбывает на 3 недели.

Вы сами видели, в каком он порядке: человек технически супероснащен, так еще и с головой на поле. Такие как он и дают разницу в этой лиге.

Там, скорее всего, надрыв задней бедра, но, в теории, может и разрыв. Будем надеяться на лучшее», – написал Райзен в своем телеграм-канале RisenHAHA шport.

В конце первого тайма матча 6-го тура Winline Медиалиги «БроукБойз» – (1:2) Георгий неудачно наступил на газон и упал. Тигиев сразу после этого был заменен.