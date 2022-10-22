«Эгриси» играет с ФК «Деньги» в заключительном матче субботы в 6-м туре МФЛ
В заключительном матче субботы в 6-м туре Winline Медиалиги встречаются «Эгриси» и ФК «Деньги».
Обе команды идут в нижней части таблицы группы B. У «Эгриси» пять очков после пяти игр, «Деньги» набрали шесть баллов в четырех матчах.
«Эгриси» – «Деньги» – 0:0 (первый тайм)
«Эгриси»: Клюкин, Сушилин, Яненко, Вострухов, Косачев, Тимофеев, Бурлуцкий, Алексеев, Алиев, Крикунов, Базаев.
«Деньги»: Шепляков, Демин, Рзаев, Genduzi, Григорян, Агаев, Герасимов, Мартиросян, Вашакидзе, Чера, Фома.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча – московское
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