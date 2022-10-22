ФК «10» играет против «На Спорте» в Winline Медиалиге

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В третьем матче субботы в 6-м туре Winline Медиалиги встречаются ФК «10» и «На Спорте».

«Десятка» подходит к игре на 6-й строчке в таблице, набрав шесть очков.

«На Спорте» идет на 5-м месте с семью очками.

ФК «10» – «На Спорте» – 0:0 (первый тайм)

«Десятка»: Кырнац, Ярославцев, Киселевич, Маркин, Тен, Сутормин, Гаракоев, Дроздов, Беломытцев, Цай, Князев.

«На Спорте»: Матевосян, Атаев, Петровский, Корюков, Коробов, Коваль, Саидкасимов, Балашов, Челидзе, Петросян, Тига.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча – московское

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