«Броуки» и «Деньги» выиграли пятый челлендж в Winline Медиалиге

Прошел пятый челлендж второго сезона Winline Медиалиги.

В челлендже «Веселые старты» от каждой команды участвовало по три человека.

Задача челленджа – пройти от одной штрафной площади до другой, чеканя мяч, и в конце забить гол. Победу одерживает та команда, которая справится с заданием быстрее всех.

В группе А сильнейшими оказались «БроукБойз», а в группе Б – «Деньги».

По результатам челленджа , набрав 13 очков, вышли на чистое первое место, опережая (12 очков).

А «Деньги» смогли подняться на 6-е место в своей группе с шестью очками.