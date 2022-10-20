«Броуки» и «Деньги» выиграли пятый челлендж в Winline Медиалиге

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Прошел пятый челлендж второго сезона Winline Медиалиги.

В челлендже «Веселые старты» от каждой команды участвовало по три человека.

Задача челленджа – пройти от одной штрафной площади до другой, чеканя мяч, и в конце забить гол. Победу одерживает та команда, которая справится с заданием быстрее всех.

В группе А сильнейшими оказались «БроукБойз», а в группе Б – «Деньги».

По результатам челленджа «Броуки», набрав 13 очков, вышли на чистое первое место, опережая «Родину Медиа» (12 очков).

А «Деньги» смогли подняться на 6-е место в своей группе с шестью очками.

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