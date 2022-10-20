Гармаш и Ама покидают «Рому»

Из «Ромы» уходят сразу два ведущих футболиста.

Саня Цвет сообщил, что команду покидают Артем Гармаш и Амир Арлсанов (Ама).

«Я писал уже, что бывших игроков «Ромы» в командах Медиалиги набирается 10 человек. Судя по всему, после этого трансферного окна число легко увеличится до 13-15.

Гармаш – приятный парень, очень жаль, что ушел. Ничего плохого не могу о Теме сказать. Могу только пожелать удачи.

Также нашу команду покинул Арсланов Амир, он же Ама. Амир провел с нами два МКС и первый сезон МФЛ. Хорошо возил на фланге и был одним из лидеров в атакующих действиях.

Ама постоянно участвовал от нашей команды в челленджах Медиалиги, возможно, даже больше всех остальных. Насколько я знаю, он перешел в другую команду и продолжит свое выступление в этом сезоне, но уже в футболке другого клуба

Амиру так же удачи и большое спасибо», – написал Цвет в своем телеграм-канале.