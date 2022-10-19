Бара посетил тренировку «Денег»

Защитник «Амкала» Бара посетил тренировку ФК «Деньги».

«Еду на тренировку ФК «Деньги», нужно кое-что сделать. Без шуток», – написал Бара в телеграм-канале JOGA BARITA.

Позже в телеграмм-канале «Денег» появилось видео шуточной драки Бары и и.о. главного тренера комадны Михалыча с подписью «Переговоры затянулись».

Ранее в телеграм-канале «Денег» появился вопрос: «Хотели бы посмотреть на Бару в составе нашего клуба?»

Дозаявочное окно внутри Winline Медиалиги открылось после 5-го тура.