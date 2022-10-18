Милохин, Паша Техник и Soda Luv сыграют за GOATS против 2Drots в Медиалиге

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Основатель GOATS Goody высказался о предстоящем матче 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots.

«Очень бы хотелось сыграть на арене ЦСКА («ВЭБ Арена» – прим. Sports.ru). Потому что я считаю, что то, что будет происходить между 2Drots и GOATS – это пик медиафутбола. 

В нападении Паша Техник и Soda Luv, слева Молодой Платон, справа Милохин», – сказал Goody.

Вероятность участия в матче Эльдара Джарахова Goody оценил в 95%. 

Матч GOATS – 2Drots состоится 23 октября. Начало в 19:00.

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