Милохин, Паша Техник и Soda Luv сыграют за GOATS против 2Drots в Медиалиге
Основатель GOATS Goody высказался о предстоящем матче 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots.
«Очень бы хотелось сыграть на арене ЦСКА («ВЭБ Арена» – прим. Sports.ru). Потому что я считаю, что то, что будет происходить между 2Drots и GOATS – это пик медиафутбола.
В нападении Паша Техник и Soda Luv, слева Молодой Платон, справа Милохин», – сказал Goody.
Вероятность участия в матче Эльдара Джарахова Goody оценил в 95%.
Матч GOATS – 2Drots состоится 23 октября. Начало в 19:00.
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