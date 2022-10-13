Goody о Паше Технике в GOATS: «Он жив и сто процентов сыграет против 2Drots»

Президент GOATS GOODY рассказал о трансфере Паши Техника.

«Я просыпаюсь утром, мне звонит Паша Техник, он говорит: «Брат, я вышел из комы». Шутка не шутка, но он сказал, что когда он был в коме, к нему пришел Диего Марадона и сказал: «Брат, хватит с этой гадостью. Хватит с этими своими курилочками, ашкудишками, пивасиком вот этим. Давай, вставай на лыжи, есть такой отличный клуб ФК «Козлы». Приходи на просмотр, тебя возьмут». Я говорю: «Бро, так и так, если ты реально хочешь – приходи. Я тебе ничего не обещаю, у нас реально есть задачи выходить из группы, побеждать. Нам клоунада не нужна, если ты считаешь, что ты в порядке, если ты хочешь реально заниматься спортом, а не заниматься ерундой – приходи, мы на тебя посмотрим». Сегодня Пашок был на первой тренировке у нас. Он жив, и Паша сто процентов будет играть против 2Drots, 23-го числа, в воскресенье. Он сказал, что будет тренироваться, будет бегать по утрам, ходить на турнички. Паша сейчас ЗОЖ. Т.е., он поменял полностью свое мировоззрение, и если раньше он куролесил, то сейчас Пашок – за спорт. Это очень круто, то что Паша показывает пример для молодежи, что не нужно кушать там таблетки, а нужно именно пинать мячик с «Козлами», это очень приятно», – рассказал GOODY на конференции Winline Медиалиги.