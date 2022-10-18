Паша Техник о названии своей команды: «Знаешь, как мне тяжело играть за такой клуб?»

Игрок GOATS Паша Техник прокомментировал название своей команды.

– «Козлы» – это зашквар?

– Ну, вообще да. Знаешь, как мне тяжело играть за такой клуб? Насколько, представляешь, для меня тяжелый матч будет?

«А, это ты играл за «Козлов»?». Прикинь, если я опять заеду в лагерь? – сказал Паша.

На прошлой неделе Паша Техник прошел отбор и стал игроком GOATS.

Ожидается, что он сыграет против 2Drots. Матч состоится в воскресенье, 23 октября. Начало – в 19:00.