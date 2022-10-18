Гудмакс предложил себя клубам Медиалиги

Блогер Гудмакс предложил клубам Winline Медиалиги подписать его в качестве игрока.

«Медиалига! Поиграть в футбол возьмете? Мне очень нужно 5 минут на поле провести» – написал Максим в своем телеграм-канале GoodMax.

Гудмакс основатель медиафутбольной команды Goodness F.C. Команда не попала во второй сезон Меидалиги, заняв в голосовании за последние два слота в турнире 4-е место.

15 октября Гудмакс в интервью телеграм-каналу BarinTV сказал, что команда .C больше не существует из-за ухода спонсоров.