Крап: «Райзен сказал, что 150 тысяч в 2Drots мне дали незаслуженно. Зачем он это вкидывает?»

Хавбек 2Drots Даниил Крапивников поделился эмоциями после матча 5-го экспериментального тура против «Эгриси» (4:2).

– На самом деле хотелось сегодня забить. Я сейчас в форме, хочется доказать уже, но тренер выпустил, и нас давить начали, просто красный мяч как-то залетел. Николай, зачем ты его добавил? Я не понимаю.

–Тебе не нравится?

– В целом, интрига есть. Это и есть медийная фигня.

– Все говорят, что ты взялся за голову. Перестал пропускать тренировки, перестал тусить. Что случилось?

– Чуть-чуть поменял отношение к футболу. Думал, прокатит с тусовками, но сейчас нельзя ходить никуда. Надо тренироваться, отдыхать дома, больше восстанавливаться, есть правильно.

– Почему тебя так переключило? Что случилось?

– Просто поменялось очень много, мои фанаты ждут, а я не могу оправдать этого. Даже сегодня с этой командой мог забить, но нас давили, и надо было назад отрабатывать. Сил мало осталось на атаку, но я старался. Выдал неплохой матч в целом. Дальше – больше.

– Больше срывов не будет? Ты прям профиком стал?

– Ну, можно отдохнуть, когда есть пауза, но если идет тренировочный процесс, и мы играем, то нужно режимить, – сказал Крап ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Также Даниил отреагировал на разговоры о своей зарплате.

– Райзен говорил, что мне 150 тысяч незаслуженно дали. Я вообще не понимаю, зачем он это вкидывает. Какая ему разница? Зачем он считает бабки?

Значит, я заслужил эти деньги конфликтами и на поле. Если бы я сегодня забил, он вообще бы ничего не сказал. Вот и все, – добавил полузащитник 2Drots.