Медиалига не будет менять статус медийности по ходу сезона: «Это поломает спортивный принцип»

Дмитрий Кортава высказался о разногласиях по поводу медийного статуса игроков.

«Медийный – узнаваемый человек. Мы чуть-чуть заблуждаемся, что узнаваемость оценивается количеством подписчиков. Можно закрыть границы узнаваемости, и у нас останется 30 блогеров, 5 команд.

А можно мотивировать людей заниматься медийной деятельностью. Это то, как лига себя позиционирует. Приходи сюда, делай, развивайся! Есть еще один компонент, забываем о нем – игра в футбол! Именно она порождает медийность и узнаваемость. Поэтому наиболее яркие футболисты, даже если они плюнули на соцсети, узнаваемы.

Но этот статус переменчив. Если ты не будешь ярок на поле – узнаваемости не будет. В середине сезона мы не будем менять статусы игрокам. Это поломает весь спортивный принцип турнира», – рассказал Дмитрий в интервью телеграмм-каналу «Саша с Севера».

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