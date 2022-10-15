Тренер 2Drots Кузнецов о судействе c «Эгриси»: «Я просто убогих не хочу обижать»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов раскритиковал главного арбитра матча Winline Медиалиги между против (4:2).

– Ну а что, если он не соответствует квалификации? Я просто убогих не хочу обижать. Он пропустил пенальти, пропустил нарушение, во втором тайме пропускал многие нарушения. Бог ему судья, удачи ему.

– То есть судья убогий, который вот сегодня был?

– Да он вообще слабый. Вы посмотрите, что он творил, пусть он посмотрит видео.

– А как вам Жилинский?

– Кто?

– Жилинский.

– Я не хочу про них вообще говорить больше. У меня эта тема тоже закрыта. Они на поле выдумывают.

Они должны помогать нам, давать играть, а они выдумывают. Они портят игру, вот что, – рассказал Кузнецов в интервью телеграмм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкому.