Кузнецов сделал два кувырка после гола Манны. Тренер 2Drots обещал это хавбеку перед игрой
Дмитрий Кузнецов выполнил обещание после гола Манны.
Перед игрой 5-го тура Winline Медиалиги с «Эгриси» главный тренер 2Drots пообещал дважды кувыркнуться на поле, когда забьет хавбек его команды.
По словам Кузнецова, Манна забивает слишком мало, даже несмотря на то, что играет в опорной зоне.
В матче с «Эгриси» (3:0, второй тайм) полузащитник забил во втором тайме и сделал счет 2:0.
Кузнецов, как и обещал, сделал два кувырка на бровке.
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