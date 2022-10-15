Кузнецов сделал два кувырка после гола Манны. Тренер 2Drots обещал это хавбеку перед игрой

выполнил обещание после гола Манны.

Перед игрой 5-го тура Winline Медиалиги с главный тренер 2Drots пообещал дважды кувыркнуться на поле, когда забьет хавбек его команды.

По словам Кузнецова, забивает слишком мало, даже несмотря на то, что играет в опорной зоне.

В матче с «Эгриси» (3:0, второй тайм) полузащитник забил во втором тайме и сделал счет 2:0.

Кузнецов, как и обещал, сделал два кувырка на бровке.