Паша Техник сыграет за GOATS против 2Drots. Он прошел просмотр

выпустили видео с просмотра Паши Техника в состав.

Паша поучаствовал в трех челленджах: удар с линии штрафной, набить 5 раз мяч, забить после раскрутки выход один на один и реализовать пенальти. Техник набрал очки в каждом задании и успешно прошел просмотр.

Также GOODY сообщил, что Паша Техник сыграет в матче с 2Drots в рамках 6-го тура Winline Медиалиги.

Игра 2Drots – GOATS состоится 23 октября. Начало матча в 19:00.