Паша Техник после тренировки с GOATS оказался в скорой. Менеджер артиста сказал, что это постанова

Новичок GOATS Паша Техник сфотографировался на носилках возле машины скорой помощи в форме команды.

Фото опубликовали в телеграм-канале «Некласико» с подписью: «Судя по всему, Паша Техник снова впал в кому после первой тренировки «Козлов». Поправляйся, старичок».

GOATS также выложили пост в соцсетях с текстом: «Верим, Пашок».

Позже телеграм-канал «Лигам Медиафутбол» со ссылкой на менеджера Паши сообщил, что это поставочные фото.

Напомним, ранее ФК GOATS презентовали Пашу Техника в качестве игрока команды спустя два дня после его выхода из комы.