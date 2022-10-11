Паша Техник после тренировки с GOATS оказался в скорой. Менеджер артиста сказал, что это постанова

Теги GOATS Медиафутбол

Новичок GOATS Паша Техник сфотографировался на носилках возле машины скорой помощи в форме команды. 

Фото опубликовали в телеграм-канале «Некласико» с подписью: «Судя по всему, Паша Техник снова впал в кому после первой тренировки «Козлов». Поправляйся, старичок».

GOATS также выложили пост в соцсетях с текстом: «Верим, Пашок».

Позже телеграм-канал «Лигам Медиафутбол» со ссылкой на менеджера Паши сообщил, что это поставочные фото.

Напомним, ранее ФК GOATS презентовали Пашу Техника в качестве игрока команды спустя два дня после его выхода из комы.

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