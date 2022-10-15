Reality и ФК «Десять» сыграют в заключительном матче игрового дня Медиалиги

В 5-м туре Winline Медиалиги Reality и ФК «Десять» закроют игровую программу субботы.

Оба клуба провели по 3 игры на МФЛ и одержали по одной победы.

У Reality 1 победа, ничья и выигранный челлендж. К матчу команда подходит на 5-м месте в группе А.

«Десятка» находится на 7-й строчке в таблице. В 4-м туре команда одержала первую победу на турнире над «Ромой» (2:0).

«Reality» – «Десять». Начала матча в 21:30.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча – московское.

Расписание 5-го тура

5-й тур Winine Медиалиги проходит по экспериментальным правилам.