Салим о мобилизации: «Очень страшно. Кому нет? Я автомат в руках не держал»

Хавбек Reality Роман Салимов рассказал о своем отношении к частичной мобилизации в РФ.

– Почему ты не уехал?

– А куда мне уезжать? Я под первый этап мобилизации не подхожу. А если уже действительно припрет, все пойдем, к сожалению. Понятно, что не хочется. Ну, все будет нормально.

– Тебе страшно?

– Мне страшно. Очень страшно. Я не буду врать. Конечно, страшно. Кому не страшно? Я ничего не умею. Я автомат в руках не держал, – сказал Салим.