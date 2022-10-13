Салим о мобилизации: «Очень страшно. Кому нет? Я автомат в руках не держал»

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Хавбек Reality Роман Салимов рассказал о своем отношении к частичной мобилизации в РФ.

– Почему ты не уехал?

– А куда мне уезжать? Я под первый этап мобилизации не подхожу. А если уже действительно припрет, все пойдем, к сожалению. Понятно, что не хочется. Ну, все будет нормально. 

– Тебе страшно?

– Мне страшно. Очень страшно. Я не буду врать. Конечно, страшно. Кому не страшно? Я ничего не умею. Я автомат в руках не держал, – сказал Салим.

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