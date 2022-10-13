Сибскана раскритиковал правило красного мяча: «Вы бы еще мяч смерти внедрили»
Андрей Сибскана раскритиковал идею ввести бонусный мяч в 5-м туре Winline Медиалиги.
Нововведение подтвердил сегодня глава МФЛ Николай Осипов. Гол, забитый красным мячом, будет считаться за два.
«Очень надеюсь, что у людей хватит мозгов не вводить такие разнообразия (Андрей высказался до подтверждения Николаем Осиповым – Прим. Sports.ru).
Вы бы еще мяч смерти внедрили, #######. Ну а что, просмотры с ним были отличные у «дротов»…
Придумывание велосипеда ничем хорошим обычно не заканчивается. Искусственно подогревать интерес долго невозможно.
Вероятно, однажды найдутся разумные существа, которые догадаются сделать так, чтобы в медиафутболе играли медийные футболисты.
Не пара обязательных фэйков, а полный состав, разбавленный одним-двумя ####### ноунеймами для баланса», – написал капитан «Амкала» в своем телеграм-канале.
Комментарии