Сибскана раскритиковал правило красного мяча: «Вы бы еще мяч смерти внедрили»

Андрей Сибскана раскритиковал идею ввести бонусный мяч в 5-м туре Winline Медиалиги.

Нововведение подтвердил сегодня глава МФЛ Николай Осипов. Гол, забитый красным мячом, будет считаться за два.

«Очень надеюсь, что у людей хватит мозгов не вводить такие разнообразия (Андрей высказался до подтверждения – Прим. Sports.ru).

Вы бы еще мяч смерти внедрили, #######. Ну а что, просмотры с ним были отличные у «дротов»…

Придумывание велосипеда ничем хорошим обычно не заканчивается. Искусственно подогревать интерес долго невозможно.

Вероятно, однажды найдутся разумные существа, которые догадаются сделать так, чтобы в медиафутболе играли медийные футболисты.

Не пара обязательных фэйков, а полный состав, разбавленный одним-двумя ####### ноунеймами для баланса», – написал капитан «Амкала» в своем телеграм-канале.