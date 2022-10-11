Basement – участник нового медиафутбольного турнира. Он пройдет в Астане в 2023 году.

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Руководитель «SD Family» Дидар Сыдыкбек назвал еще одну команду, которая поедет на турнир в Астану в январе 2023 года.

«Броуки», Reality, «Амкал», Basement – это те команды, которые точно приедут в Астану на первый международный медиатурнир в Казахстане.

2Drots, думаю, тоже приедут, потому что уже все подключились к этому вопросу. После будем выбирать из тех команд, которые изъявили желание участвовать.

Это две команды из Белоруссии, кыргызы, узбеки, Starmix», – написал Дидар в телеграм-канале «Футбольная жизнь SD».

Напомним, что ранее Дидар анонсировал медиафутбольный турнир между командами из стран СНГ.

Дидар Сыдыкбек проведет медиафутбольный турнир между командами из стран СНГ

 

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