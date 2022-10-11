Basement – участник нового медиафутбольного турнира. Он пройдет в Астане в 2023 году.

Руководитель Дидар Сыдыкбек назвал еще одну команду, которая поедет на турнир в Астану в январе 2023 года.

, , «Амкал», – это те команды, которые точно приедут в Астану на первый международный медиатурнир в Казахстане.

2Drots, думаю, тоже приедут, потому что уже все подключились к этому вопросу. После будем выбирать из тех команд, которые изъявили желание участвовать.

Это две команды из Белоруссии, кыргызы, узбеки, , – написал Дидар в телеграм-канале «Футбольная жизнь SD».

Напомним, что ранее Дидар анонсировал медиафутбольный турнир между командами из стран СНГ.

Дидар Сыдыкбек проведет медиафутбольный турнир между командами из стран СНГ