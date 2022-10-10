Генич – о ничьей с «Рубином»: «Вроде все делаем правильно, а выиграть не можем»

Играющий тренер Watch TV Константин Генич подвел итоги матча с в 4-м туре Winline Медиалиге (1:1).

«Отпускаем свои матчи. Что с SD, что с «Рубином». Сегодня даже слегка повезло в концовке. Но вроде все делаем правильно, а выиграть не можем. Опустошение.

Нет ничего лучше, чем запах игры и эмоций от кромки поля. А когда еще сам выходишь – вообще кайф. Но это будет чуть позже. Если смотрели и переживали – спасибо. Каждому», – написал Константин в своем телеграм-канале «За Гиббон!»