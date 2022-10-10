Нападающий «Рубина» Каримов – об отмененном голе: «Я не знаю откуда он взял руку»

Нападающий МФК Айдар Каримов прокомментировал эпизод с отмененным голом в матче против Watch TV (1:1). – Расскажи момент, как все было, с твоей точки зрения. Как ты сам это увидел, прочувствовал, проиграл?

– Я так понял, что смотрели на наличие офсайда, но офсайда там 100 процентов не было.

– Там еще про руку смотрели.

– Я не знаю откуда он взял руку, там такой момент, что надо смотреть с десяти ракурсов.

– Ну они и смотрели с 10 ракурсов. Два раза посмотрели, причем увеличивали, в медленной динамике.

– Я же был игроком этого момента, я помню что мне просто попало в бедро. Я просто ее положил, но я не касался рукой мяча. Поэтому все пацаны взорвались. Когда у тебя отнимают победу, ладно я забил, мне все равно. Главное, что победу у команды отбирают.

– Будете подавать жалобу?

– Я не подаю жалобы, но я там спрошу, но да, наверное да, – сказал Айдар во флэш-интервью после матча.