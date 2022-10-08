Goody: «У нас есть девчонки, пицца, бабосики, осталось научиться в футбол играть»

Рэпер Goody, основатель высказался после поражения в матче 4-го тура Winline Медиалиги от (2:4).

«Надо работать, выходить и всех ##########. Но не всегда бывает так, как мы хотим. Осталось научиться играть в футбол, осталось совсем чуть-чуть.

Научимся в футбол играть, будет #######, потому что все остальное у нас есть. Девчонки, пицца, тачки, бабосики – осталось научиться в футбол играть», – сказал Goody каналу «Лига Медиафутбол».

GOATS проиграли третий матч подряд и идут на последнем месте в таблице группы Б.