Судьям Федерации футбола Московской области запретили судить матчи Медиалиги

Судейский комитет Федерации футбола Московской области (ФФМО) выпустил распоряжение о запрете арбитрам работать на любых футбольных матчах без согласования.

В письме комитета указано, что свободно работать можно лишь на тех играх, на которые судьи назначаются Департаментом судейства РФС, Академии РФС или же местной федерацией футбола.

В случае нарушения данного распоряжения арбитрам грозят санкции в виде отстранения от работы.

Как пишет телеграм-канал «Але, реф! Медиафутбол», СК ФФМО выпустил это распоряжение из-за неподобающего поведения игроков Winline Медиалиги по отношению к судьям во время матчей.

Отмечается, что на МФЛ работал костяк судей из Московской области. Теперь же на играх смогут работать только бывшие судьи, которые никак не связаны с федерацией.