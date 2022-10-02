Сибскана: «Каждый матч – это победа. Я вообще старый, вдруг последний»

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Капитан «Амкала» Сибскана ответил на вопросы по матчу Winline Медиалиги против «Родины Медиа» (1:1).

– Я даже не знаю, поздравлять или нет. Для вас это победа или поражение?

– Каждый матч – это победа. Поздравлять, конечно. Я вообще старый, вдруг последний.

– Прокомментируй поведение Текилы. Под конец матча что он говорил судьям, Адамяну предъявил?

– Нормальный футбольный разговор, чуть-чуть вскипишнул. Еще не опытный, будет опытный, как я, будет эмоции распределять. А так, много крика, мало дела, – ответил Сибыч на вопросы корреспондента телеграм-канала «Лига Медиафутбол».

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