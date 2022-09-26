Ярош вышел из командного чата 2Drots: «Я устал все посещать и сидеть на банане»

Полузащитник 2Drots Александр Ярош вышел из командного чата.

«Я вышел из чата и беру паузу от футбола. Я устал все посещать и сидеть на банане. У нас люди одну тренировку ходят и выходят в основе. Я не говорю, что сильнее них, но отношение к тренировкам и к команде должно учитываться. Но, к сожалению, мы перешли на формат «Не даешь результат, то сорри», «Даешь результат – гоу на руки».

Поэтому, простите меня те, кто верил и верит. Мне невероятно нужно это, но я устал уже ждать и потеть. Мне хочется тоже жить, отдыхать. Да, я люблю 2D, но ,видимо, уже я там не нужен. Съемки раз в месяц, дай бог. За последние 7 матчей 40 минут игры. Я тоже же человек, все чувствую и понимаю. Да, я часть семьи, но вне футбольного поля.

Почему горю? Слова Викторовича перед МФЛ: «Вы все поиграете, так как много команд выходит из группы». Но, как вижу, я пока только со своим #### во сне рукой играю. Знаете, мне всего два человека написали: «Куда ты из беседы ушел, брат?» Всего два, вы понимаете? Для всех приходивших ребят я старался построить атмосферу кайфа. Спросите у Слона, Сали, Писка, да и тех кто приходил.

Есть в спорте психология, и когда над тобой шутят 70% команды, ты теряешь уверенность в себе. Что со мной и случилось – я перестал быть тем самым Ярошем и вряд ли когда-то вернусь. Думаю, ждет перестроение, но я в его планы не вхожу из-за того, что год плюс уже не играю. Всех, кто читает и считает это нытьем – идите на ###, я ваш рот #### – отпишитесь, псы.

А так, слов нету, все написал», – высказался Александр в своем телеграм-канале «Ярош обо всем».