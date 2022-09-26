Капитан 2Drots Эдамс: «Я 3 дня не ем, просто не могу хавать. Футбол сейчас не отвлекает вообще ни на секунду»

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Капитан 2Drots Эдамс признался, что переживает из-за последних событий.

2Drots проиграли «Рубину» в матче 2-го тура Winline Медиалиги (1:4).

– У меня есть такая проблема, честно. Я три дня не ем, просто не могу хавать. Я очень переживаю, у меня семья, ребенок…

Я пацанам в раздевалке сказал: «Ребят, я понимаю, какие у вас мысли на данный момент». Честно, меня футбол сейчас не отвлекает вообще ни на секунду.

Я понимаю, что мы проиграли, у меня есть мысли о поражении, но морально сейчас очень тяжело

– Было видно с первых минут, что ты прям взведен.

– Так получилось. Раза три-четыре меня ударили. Судья должен сгладить это, я к нему обращался, а он меня еще больше заводит своими ответами, провокационно отвечал на все.

Мой прыжок – это мой косяк, удаление стопроцентное, я извиняюсь перед тем, в кого я прыгнул. Это эмоции, мой косяк, – сказал Эд каналу «Крысева | Медиа Футбич».

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