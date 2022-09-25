Алан – болельщикам 2Drots: «Обещаем, появится вторая чемпионская нашивка»

Вратарь 2Drots Алан обратился к болельщикам после поражения от «Рубина» в Winline Медиалиге.

«Кто-то где-то не добежал или у кого-то что-то не получилось. Но одну вещь я вам скажу, парни. Как вы сегодня примите наше поражение, так мы будем двигаться дальше.

Только с вашей поддержкой мы сможем обратно собрать все свои силы и идти дальше, доказывать, кто здесь номер один.

Вот эти нашивки (чемпионские – прим. Sports) у нас на груди не просто так. Мы в свою очередь обещаем вам то, что здесь появится на следующий сезон вторая нашивка такая же.

Прост верьте в нас и поддерживайте», – сказал Алан.

Речь голкипера команды попала на видео, опубликованное в телеграм-канале «Крысева | Медиа Футбич».