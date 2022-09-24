Азамат Мусагалиев о дебюте в Медиалиге: «Не понравилось, что нам не засчитывают гол второй матч подряд»

Азамат Мусагалиев поделился впечатлениями после дебюта в Медиалиге.
Комик вышел в стартовом составе ФК «Десять» в игре против «Амкала» (1:2).
В первом тайме арбитр отменил гол «Десятки», зафиксировав положение вне игры.
– В целом, понравилась игра?
– Конечно, как она может не нравиться?
Мне не понравилось, что нам второй матч подряд не засчитывают гол.
Стопроцентный, чистый гол. Это мне не нравится. А в остальном все в порядке, – сказал игрок ФК «Десять».
ФК «Десять» ругали, что в первом матче не было боссов-комиков. С «Амкалом» вышли и Мусагалиев, и Дорохов
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