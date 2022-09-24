Азамат Мусагалиев о дебюте в Медиалиге: «Не понравилось, что нам не засчитывают гол второй матч подряд»

Азамат Мусагалиев поделился впечатлениями после дебюта в Медиалиге.

Комик вышел в стартовом составе ФК «Десять» в игре против (1:2).

В первом тайме арбитр отменил гол , зафиксировав положение вне игры.

– В целом, понравилась игра?

– Конечно, как она может не нравиться?

Мне не понравилось, что нам второй матч подряд не засчитывают гол.

Стопроцентный, чистый гол. Это мне не нравится. А в остальном все в порядке, – сказал игрок ФК «Десять».

ФК «Десять» ругали, что в первом матче не было боссов-комиков. С «Амкалом» вышли и Мусагалиев, и Дорохов