Дорохов об отмененном голе ФК «10»: «Мы злимся, но ничего не будем делать»

Игрок и один из руководителей ФК «10» Денис Дорохов высказался об отмененном голе его команды.

В матче с «Амкалом» (1:2) арбитр отменил забитый мяч «Десятки», зафиксировав положение вне игры.

«Да, это странно. Ну, честно, мы злимся. Мы злимся, но ничего не будем делать», – сказал Дорох в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».

Денис Дорохов пропустил 1-й тур Winline Медиалиги, но вышел во 2-м туре против .

ФК «Десять» ругали, что в первом матче не было боссов-комиков. С «Амкалом» вышли и Мусагалиев, и Дорохов