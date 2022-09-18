«Броуки» разгромили ФК «Десять», проигрывая по ходу матча в Медиалиге

«БроукБойз» и ФК «Десять» открывали воскресный игровой день Winline Медилиги.
«Броуки» – четвертьфиналист первого сезона Медиалиги и финалист Olimpbet МКС-2022.
ФК «Десять» – дебютант медиафубола.
Winline Медиалига
1-й тур. Группа А
«БроукБойз» – ФК «Десять» – 4:1 (0:1)
«БроукБойз» (стартовый состав): Зириков, Лед, Дьяков, Давыдов И., Ежов, Шаюнов, Безопасность, Володя XXL, Ежков, Кожухарь.
ФК «Десять» (стартовый состав): Шафинский, Озеров, Князев, Чалов, Тен, Леонов, Гаракоев, Беломытцев, Кашоков, Кравченко.
Голы: 0:1 – Цай (38), 1:1 – Макей (54), 2:1 – Давыдов И. (65), 3:1 – Кожухарь (72), 4:1 – Дьяков (90+6, с пенальти).
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