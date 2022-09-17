🔥 «Амкал» обыграл Tamo Junto в матче тура Winline Медиалиги

«Амкал» и Tamo Junto – главный матч 1-го тура Winline Медиалиги.

«Амкал» дебютировал в Медиалиге. От участия в первом сезоне команда отказалась.

Tamo Junto – команда Алексея Гуркина. В ее составе есть бразильские футболисты, в том числе экс-игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари.

Winline Медиалига

1-й тур. Группа А

«Амкал» – Tamo Junto – 3:2 (1:1)

«Амкал» (стартовый состав): Маслов, Кузькин, Дражжук, Шурыгин, Левшук, Товмасян, Сибскана, Лахма, Кашай, Майк, Ларин.

Tamo Junto (стартовый состав): Кашакашвили, Гуркин, Кунья, Игор, Родриго, Матеус, Диего, Каба, Тимоха, Багай, Дагоберто.

Гол: 0:1 – Кунья (17), 1:1 – Дражжук (43), 2:1 – Катрич (52), 3:1 – Маврин (56), 3:2 – Рахимов.