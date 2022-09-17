«Говорят, что две недели – максимум». Вратарь 2Drots Сычев о травме

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев высказался о своей травме.

«Здоров, жив. Почему не в воротах? Слабый (смеется).

Ну честно, не знаю. По срокам где-то, говорят, еще недели две. Но я не знаю, будет все зависеть от УЗИ и МРТ.

Но по ощущениям, два дня уже лечусь, вроде лучше. Говорят, что две недели – максимум.

Я надеюсь, что все будет хорошо, потому что там скопилась жидкость, воспаление пошло. Могу выйти и у меня снова заболит. И так из раза в раз.

Нужно залечить все до конца, чтобы ничего не болело», – сказал Сычев телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич»

Дмитрий Сычев пришел в 2Drots в конце 2021 года и выиграл с командой первый сезон Winline Медилиги.

В 1 туре второго сезона 2Drots обыграли «Наших Парней» – 3:0.