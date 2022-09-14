⚡️ Стас Сычев и Никита Лесив – игроки ФК «Бей Беги»

Теги YouTube Амкал Медиалига ФК Бей Беги Медиафутбол

Экс-защитники «Амкала» Никита Лесив и Стас Сычев перешли в «Бей Беги».

«Бей Беги» представили трансфер игроков в виде ироничного видеоролика на YouTube.

Сычев и Лесив пришли в медиафутбол, как игроки команды «Амкал-Про» (второй состав «Амкала», который собирался для игр в ЛФЛ). Летом 2021-го стали игроками основной команды «Амкала». Но в 2022 году перестали попадать в состав и прекратили сотрудничество после Olimpbet МКС-2022.

 «Бей Беги» – это команда Соболева и Джикии, которая дебютирует в Winline Медиалиге.

 

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