  • Михаил Дегтярев: «По всей видимости, дзюдо станет первым видом спорта, где флаг России вновь поднимется над пьедесталом»
1

Дегтяре считает, что дзюдоистов первыми допустят к соревнованиям с флагом РФ.

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что российских дзюдоистов скоро допустят к международным соревнованиям под флагом РФ.

«Мне лично посчастливилось побывать на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, где наши ребята завоевали пять медалей, включая три золотые.

Достижения наших атлетов помогают расширять спортивные связи. В качестве примера можно привести Международную федерацию дзюдо, которая первой предложила механизм возвращения наших и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Под флагом федерации мы уже выступаем, на подходе – возвращение национального флага. По всей видимости, дзюдо станет первым видом спорта, где флаг России вновь поднимется над пьедесталом.

Мы работаем над этим вместе с нашими коллегами из Международной федерации», – заявил Дегтярев на Всероссийском форуме проекта ЕР «Выбор сильных».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
