Суд продлил арест чемпиону мира по тхэквондо Четинбагу. Его обвиняют в преступлениях против власти

Суд продлил срок содержания в СИЗО чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу.

В начале осени Четинбаг был объявлен в розыск по делу о вымогательстве денег у криптоинвесторов. 6 сентября его арестовали на срок до 14 октября.

СК РФ обвинил Четинбага в совершении двух преступлений против государственной власти и двух эпизодов мошенничества.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Четинбага Эмина на 2 месяца, до 14 декабря 2025 года», – говорится в документе.

Четинбагу 21 год, в 2023-м он завоевал золото на чемпионате мира по тхэквондо под эгидой федерации Global Taekwon‑do Federation.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
