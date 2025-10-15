Суд продлил арест чемпиону мира по тхэквондо Четинбагу. Его обвиняют в преступлениях против власти
Суд продлил срок содержания в СИЗО чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу.
В начале осени Четинбаг был объявлен в розыск по делу о вымогательстве денег у криптоинвесторов. 6 сентября его арестовали на срок до 14 октября.
СК РФ обвинил Четинбага в совершении двух преступлений против государственной власти и двух эпизодов мошенничества.
«Продлить срок содержания под стражей в отношении Четинбага Эмина на 2 месяца, до 14 декабря 2025 года», – говорится в документе.
Четинбагу 21 год, в 2023-м он завоевал золото на чемпионате мира по тхэквондо под эгидой федерации Global Taekwon‑do Federation.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
