Российский самбист Хабибулаев выиграл золото на Всемирных играх в Китае

Российский самбист Хабибулаев победил на Всемирных играх в китайском Чэнду.

Шейх-Мансур Хабибулаев выиграл золото в весовой категории до 64 кг, победив представителя Казахстана Маратбека Рахметоллина.

Еще один россиянин Магомед Гасанов завоевал серебро в категории до 98 кг.

Ранее россиянка Софья Истомина победила в весовой категории до 65 кг, серебряными призерами турнира стали Ролан Зиннатов (до 71 кг), Ованес Абгарян (до 79 кг) и Абусупиян Алиханов (до 88 кг).

Нина Сердюк (до 59 кг) завоевала бронзу. 

Всемирные игры завершатся 17 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
