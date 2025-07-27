Золотухин завоевал серебро на турнире Большого шлема в Монголии, у Бабинцевой, Эдилсултанова и Батчаева – бронза

Российский дзюдоист Золотухин взял серебро на турнире Большого шлема в Монголии.

Соревнования прошли в Улан‑Баторе с 25 по 27 июля.

В финальной схватке весовой категории более 100 кг Артем Золотухин проиграл поляку Гжегожу Тересинскому.

Бронзовые медали завоевали Александра Бабинцева (до 78 кг), Ихван Эдилсултанов (до 90 кг) и Денис Батчаев (более 100 кг).