Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по ушу в Бразилии
Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по ушу в Бразилии.
Об этом сообщил член президиума Федерации ушу России Михаил Кожемякин.
«Меньше чем через месяц в Бразилии состоится чемпионат мира по ушу, российская команда планирует выступить на турнире в полном составе.
Планируем вместе с тренерами и специалистами вывезти туда 24-25 человек», — сказал Кожемякин.
Турнир пройдет в Бразилиа с 31 августа по 7 сентября. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
