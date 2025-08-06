Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по ушу в Бразилии

Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по ушу в Бразилии.

Об этом сообщил член президиума Федерации ушу России Михаил Кожемякин.

«Меньше чем через месяц в Бразилии состоится чемпионат мира по ушу, российская команда планирует выступить на турнире в полном составе.

Планируем вместе с тренерами и специалистами вывезти туда 24-25 человек», — сказал Кожемякин.

Турнир пройдет в Бразилиа с 31 августа по 7 сентября. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.